1575 مهمة لـ«الكلاب البوليسية» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عارف بوشقر الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي. وأشاد معالي الفريق المري بالجهود المبذولة من ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف المهمات والاختصاصات الأمنية المُسندة إليهم، ومساهمتهم الفعّالة في إنجاح الفعاليات والمناسبات المتعددة التي تشهدها إمارة دبي، بالإضافة إلى جهودهم المبذولة أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى المؤشرات الاستراتيجية للإدارة وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية، ونتائج أداء إدارة الطوارئ والتي قامت بتأمين 240 فعالية رياضية في العام الماضي بنسبة نجاح 100%، وتحقيق السعادة الوظيفية بنسبة 95.5%.

واطلع معاليه على إحصائيات إدارة التفتيش الأمني K9 التي أظهرت تنفيذ 1575مهمة خلال العام الماضي باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، من ضمنها مهام تتعلق بدوريات أمنية والقيام بأعمال حراسة، وتتبع أثر، وتمييز روائح، وعمليات بحث وغيرها من المهام الأخرى.