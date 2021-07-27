شرطة رأس الخيمة تطلع على «إدارة الأزمات بأبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على أفضل ممارسات إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومهام العمل التي تؤديها بالإمارة، ضمن التنسيق والتعاون بين القيادتين لتبادل الخبرات وإجراء المقارنات المعيارية.

واستقبل اللواء أحمد سيف المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية الوفد برئاسة العقيد جاسم محمد الطنيجي، نائب مدير العمليات في شرطة رأس الخيمة، مؤكداً حرص القيادة الشرطية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة.

واستمع الوفد خلال الجولة إلى إيجاز حول المهام والواجبات من العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، وتعرف إلى منظومة استمرارية الأعمال والأنظمة الإلكترونية ومنظومة إدارة الحدث الأمني والقدرات العملياتية والإدارية والفنية وإدارة شؤون الضحايا. واستعرض مدير إدارة الأزمات والكوارث المراحل الأربع لإدارة الطوارئ والأزمات.