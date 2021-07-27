شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب جثة مجهولة

دبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، من الجنسية الآسيوية، والذي عثر على جثته في منطقة المحيصنة الثانية في ساحة رملية ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة القصيص للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أي معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على 901 وإذا كان المتصل من خارج دبي، فعليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.