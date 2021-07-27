2098 متدرباً بـ«الوقاية والسلامة» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة 39 ورشة وبرنامجاً تدريبياً تم تقديمها عن طريق تقنيات الاتصال المرئي، مختص بالسلامة والصحة المهنية لـ(2098) متدرباً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة: إن الهيئة ماضية قدماً في سبيل رفع نسبة السلامة في الإمارة، وهدفها الرامي الوصول إلى مجتمع آمن خال من الأخطار، وذلك سيتم تحقيقه من خلال نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين جميع أفراد المجتمع.

وكشف التقرير النصف السنوي الصادر من الهيئة أنها قامت بتفتيش (2804) منشآت تفتيشاً وقائياً من بينها منشآت سكنية وتجارية، لرصد أي مخاطر محتملة في المنشآت بهدف تعزيز ورفع نسبة الأمان بها.