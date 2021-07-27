كهرباء الشارقة تنير مضمار الذيد لسباق الهجن

الشارقة (الاتحاد):

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب وتشغيل إنارة مضمار الذيد لسباق الهجن بالمنطقة الوسطى ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها لخدمة الأهالي في هذه المناطق وتوفير الأمن والسلامة.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تنفيذ هذا المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز 4 أيام .وأشار إلى أن المنطقة الوسطى تشهد نهضة عمرانية مدعومة ببنية تحتية وفق أفضل المواصفات وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة.موكدا على حرص الهيئة على المضي قدماً في مواكبة التطور وتنفيذ المشاريع المهمة التي سيكون لها أثر كبير في النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الوسطى

وأشار إلى أن الهيئة نفذت عدد من مشروعات إنارة الشوارع والطرق في المنطقة الوسطى حيث تم تركيب أكثر من 2845 عمود إنارة وتركيب 2977 كشاف وتمديد أكثر من 120 ألف متر من الكايبلات في مختلف المناطق منذ بداية العام الحالي وفق خطة وجدول زمني وبمواصفات وجودة عالية وباستخدام الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق ، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى التحتية، وتطوير مرافقها مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة تندرج ضمن المشروعات الحيوية التي تواصل الهيئة تنفيذها في كافة مدن ومناطق الإمارة.مضيفا انه تم إنارة مضمار الذيد لسباق الهجن من خلال وضع قواعد لعدد 80 عمود وتمديد 4200 متر من الكايبلات واستخدام كشافات موفرة للطاقة .