علاج طفلة يمنية من عيب خلقي معقد ونادر

منى الحمودي (أبوظبي) نجح الفريق الطبي لمجموعة برجيل الطبية في إنهاء معاناة طفلة يمنية من عيب خلقي معقد ونادر، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية ناجحة.

وتفصيلاً، وُلدت الطفلة اليمنية بعيب خلقي نادر، حيث التقى الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي في تجويف واحد وفتحة واحدة يخرج منها البراز والبول، وهي حالة شاذة ونادرة حيث تحدث حالة واحدة من بين كل خمسين ألف ولادة، ويتطلب علاج الحالة تشخيصاً دقيقاً وأيادي طبية ماهرة ذات خبرة عالية ومستشفى مجهزاً بكامل المعدات اللازمة حتى يتم إجراء عملية تنهي معاناة الطفلة.

وأوضح البرفيسور الدكتور أمين الجوهري استشاري جراحة الأطفال في برجيل الطبية، أنه تمت زيارة جمهورية اليمن من قبل أطباء مستشفى برجيل كجزء من مهمة خيرية برعاية مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية وذلك قبل عامين، حيث كانت الطفلة تبلغ من العمر آنذاك ثلاثة أشهر، وأظهر التشخيص الأولي للطفلة أنها تعاني من تشوه في فتحة الشرج مع تشوهات في الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، حيث كانت هناك فتحة واحدة يجتمع فيها الأجهزة الثلاثة.

وأشار الدكتور أمين الجوهري إلى إجراء الفريق الطبي عملية سابقة للطفلة عندما وُلدت في اليمن وهي «فغر القولون» بهدف منع البراز من تلويث الأعضاء الأخرى، وكانت تُشكل حلاً مؤقتاً إلى أن تصبح الطفلة مؤهلة طبياً للخضوع لعملية جراحية معقدة تُفصل فيها مخارج الأعضاء الثلاث. ونظراً لأن العمليات الجراحية كانت تتطلب إعداداً طبياً متقدماً وخبرة، فقد استمر تواصل الطبيب مع والدي الطفلة للمساعدة في إحضارها إلى دولة الإمارات، وتم نقلها إلى مستشفى برجيل في مايو من العام الجاري 2021.

ولفت الدكتور أمين الجوهري إلى أن حالة الطفلة آنذاك وُصفت بأنها معقدة وغامضة، حيث عانت الطفلة من وجود أعضاء تشبه الأعضاء التناسلية الذكرية. وقال: «بعد الفحص التشخيصي والتقصّي لمعرفة جنس الحالة، وجدنا أنها أنثى».

وتقدم والد الطفلة بالشكر للبروفيسور الدكتور أمين الجوهري وجميع الطاقم الطبي في مستشفى برجيل على تقديمهم لكل الدعم والرعاية المتميزة، قائلاً: «نحن ممتنون للطبيب وللعاملين في المستشفى على لطفهم وتعاونهم معنا، لقد ساندونا في رحلة علاج طفلتنا، بدءاً من إحضارنا من اليمن إلى علاجها في دولة الإمارات، لن ننسى هذا الخير طالما حيينا». كما تقدم بالشكر لرجل الأعمال اليمني جمال علي العماري على حرصه لتسهيل قدوم الطفلة لتلقي العلاج بتذليل الصعاب وتكفله ببعض الأمور حتى تحظى برحلة علاج سلسة خالية من التعقيدات، خصوصاً أثناء الجائحة.