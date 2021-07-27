«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق شهادة متخصص مساعد في إدارة الموارد البشرية لموظفي الحكومة

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن فتح المجال أمام موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للحصول على شهادة متخصص مساعد في إدارة الموارد البشرية «aPHRi» المعتمدة من معهد اعتماد الموارد البشرية «HRCI». وأوضحت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها شهادة متخصص مساعد في إدارة الموارد البشرية «aPHRi» باللغة العربية، حيث تقدمها أكاديمية بي دبليو سي«PWC» العالمية..لافتة إلى أن إطلاق الشهادة التخصصية يأتي ضمن مبادرة الشهادات المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة» والتي أطلقتها الهيئة في مارس الماضي بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية تقدمها جامعات ومعاهد تدريب محلية وعالمية ضمن 20 عائلة وظيفية وبأسعار تفضيلية وحصرية لموظفي الحكومة الاتحادية. وذكرت الزرعوني أن شهادة «aPHRi» تستهدف بالدرجة الأولى موظفي ومسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث يتألف البرنامج التدريبي الخاص بالشهادة من 30 ساعة تدريب افتراضية موزعة على 3 أيام، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي سيركز على تزويد المشاركين بالمھارات والكفاءات اللازمة للتطور المھني في مجال الموارد البشرية، وتحسين أداء الأفراد، وتقليل المخاطر المرتبطة بمكان العمل، وتنفيذ مبادرات المواھب داخل المؤسسة. ولفتت مريم الزرعوني إلى أن الهيئة ستعقد في نهاية الشهر الجاري ورشة عمل افتراضية لموظفي الحكومة الاتحادية، لتعريفهم بماهية الشهادة ومتطلبات الحصول عليها وأبرز المزايا التي سيحصل عليها الموظفون المسجلون فيها. من جهتها، أشارت أماندا لاين، شريك في أكاديمية «PwC»، إلى أن تطوير قوة عمل للموارد البشرية جاهزة للمستقبل أمر مهم لتمكين الحكومة والمؤسسات من تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة 2071...معربة عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لتقديم أول مؤهل عربي للموارد البشرية/ aPHRi «TM»/لموظفي حكومة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعت إلى رفع مهارات متخصصي الموارد البشرية الناشئين ودعمهم أثناء نموهم ليصبحوا قادة موارد بشرية في المستقبل. وبدورها ذكرت نورة الملا، تنفيذي سياسات التدريب والتعليم المستمر الحكومي في الهيئة، أن مبادرة الشهادات المهنية تهدف في المقام الأول إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة لتحقيق الأهداف المؤسسية والانطلاق نحو المستقبل متسلحين بمهارات عالية وقدرات تخصصية، من خلال حصولهم على شهادات مهنية تخصصية من جهات الاختصاص محلياً وعالمياً، حيث يتم تقديم هذه الشهادات المهنية على مدار العام عن طريق أفضل مزودي التدريب ومعاهد وجامعات رائدة في كافة التخصصات ضمن 20 عائلة وظيفية.