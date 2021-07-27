«100 مليون وجبة» توزع 30 مليوناً في مصر

دبي(الاتحاد)

أنجزت حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة وأربع قارات، عمليات توزيع طرود غذائية تعادل أكثر من 30 مليون وجبة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والهيئات المحلية المختصة والجمعيات الخيرية والإنسانية من خلال بنك الطعام المصري.

وتولت الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام توزيع الطرود الغذائية لحملة «100 مليون وجبة» في مختلف المحافظات المصرية، بالتعاون مع 928 جمعية خيرية ومؤسسة إنسانية، وبالاستناد إلى سجلاتها وقواعد بياناتها الموثقة، لضمان الوصول المباشر لمستحقي الدعم حيثما وجدوا في المدن والقرى والنجوع.

ووصلت الحملة التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالدعم الغذائي إلى 504 آلاف مستفيد في مختلف مناطق الجمهورية، حصلوا على طرود تموينية تحتوي مواد غذائية أساسية قابلة للتخزين، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت وغيرها، تساوي ما مجموعه 30.284.400 وجبة، وتحقق التنوع الغذائي في الوجبات للأفراد والأسر المستفيدة، كما تم توزيع مستلزمات الحماية الصحية الشخصية من كمامات ومطهرات ومنظفات على المستفيدين.

وتتعاون الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، التي تأسست عام 2013 في المدينة الإنسانية العالمية في دبي كمنظمة غير هادفة للربح، مع «حملة 100 مليون وجبة» من موقعها كمظلة لعشرات بنوك الطعام في 104 دول حول العالم، عبر تولي توزيع طرود الطعام والمواد الغذائية في 13 دولة من الدول التي تغطيها الحملة، بالتعاون مع بنوك الطعام المحلية.

وتعمل الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام على توفير الخدمات اللوجستية لتوصيل طرود المواد الغذائية لمستحقيها في مواقع وجودهم في 13 دولة من الدول الثلاثين التي تشملها حملة 100 مليون وجبة.

توزيع الطرود الغذائية والتموينية

قالت سارة النعيمي، مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «تضافر الجهود ضرورة لإنجاح التصدي لتحدي الجوع وسوء التغذية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة، وهذا ما شهدناه بأبهى صورة في مصر، حيث تكاتفت كافة الجهات المعنية، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الإنسانية والاجتماعية للوصول بالدعم الغذائي الذي تقدمه حملة»100 مليون وجبة «إلى مستحقيه».

وأضافت النعيمي: «تعاوننا مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، لا سيما في مصر، والعديد من الدول التي تغطيها حملة 100 مليون وجبة، ساهم منذ بدء عمليات توزيع الطرود الغذائية والتموينية في وصول الدعم الغذائي لمستحقيه أينما كانوا بشكل مباشر وسريع، بالاعتماد على شبكة عملياتها الميدانية واللوجستية. وذلك ما يحقق أهداف الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام بالوصول إلى أوسع شريحة ممكنة».

استمرارية العمل الخيري والإنساني

قال الدكتور معز الشهدي العضو المؤسس ورئيس الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام: إن مبادرة 100 مليون وجبة توفر العون الغذائي للفئات الأشد حاجة، وتقدم نموذجاً للتعاون العابر للحدود في 30 دولة لدعم استدامة العمل الخيري والإنساني واستمراريته، والوصول إلى الأكثر تضرراً بتحدي الجوع وسوء التغذية الذي يؤثر اليوم على أكثر من 821 مليون إنسان حول العالم.

وأضاف الدكتور الشهدي أن الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام التي تأسست بهدف الوصول بالدعم الغذائي للمحتاجين في مختلف الدول التي تنشط فيها تحرص على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية مع مؤسسات متمرسة في العمل الخيري والإنساني والإغاثي، مثل «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مؤكداً جهوزية الشبكة الإقليمية لمواصلة جهودها لدعم أكبر عدد من المستفيدين من الحملات الخيرية الهادفة.

وكانت حملة «100 مليون وجبة» قد انطلقت تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتقديم الدعم الغذائي بصيغة طرود غذائية وتموينية وقسائم إلكترونية في 30 دولة في العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وبرنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وبالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والهيئات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدول التي تشملها.