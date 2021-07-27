وفد «تريندز» يزور «مركز موشيه دايان» و«معهد ميتفيم»

أبوظبي(الاتحاد)

زار وفد من «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» برئاسة مديرة إدارة الإعلام، اليازية الحوسني، «مركز موشيه دايان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية» في تل أبيب.

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه تعزيز الشراكة والتعاون المستقبلي بين الجانبين، وخاصة الندوة المشتركة التي ستُعقد تحت عنوان: «الاتفاق الإبراهيمي: فرص تعزيز التعاون والتسامح والتنمية في المنطقة» والمقررة في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين. إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كعملية السلام، والاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط، والقضايا الثقافية والاجتماعية، وحركات الإسلام السياسي.

كما زار الوفد «المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية» (ميتفيم) حيث تم بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين في القضايا المشتركة، وتبادل الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة مستقبلاً، كما تم بحث سبل التعاون في سبيل تعزيز الشراكة بين الباحثين الشباب وتعزيز البحوث العلمية الخاصة بهم وتطويرها، بهدف بناء جيل قادر ومتمكن ومتفهم لما يدور حوله من قضايا وتحديات.

وأعرب عدد من المسؤولين في «مركز موشية دايان»، و«معهد ميتفيم» عن سعادتهم بزيارة وفد «تريندز للبحوث والاستشارات»، وبالتعاون البحثي والعلمي مع «مركز تريندز»، وأكدوا أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية للشراكات البحثية والعلمية، وخاصة أن المراكز الثلاثة تشترك في رؤية مستنيرة ترى في البحث العلمي والمعرفة طريقاً للتنمية والسلام والعيش المشترك.

وقالوا إن «تريندز» بما يمثله من واقع بحثي يعتبر من أهم مراكز الفكر وأبرزها في المنطقة، كما أنه بات مرجعاً في العديد من القضايا الفكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الخاصة بالشرق الأوسط، إضافة إلى أنه من أبرز وأهم المراجع في حركات الإسلام السياسي.