«مبادلة للرعاية الصحية» توفر برامج تدريب متخصصة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية أنها باتت أول شبكة للرعاية الصحية على مستوى المنطقة تقوم بتطوير وتوفير برامج تدريب متخصصة ومعتمدة من معهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة، وذلك لتطوير المهارات القيادية لدى كوادر الموظفين العاملين عبر شبكة مرافقها عالمية المستوى.

وتنسجم هذه المبادرة مع المساعي الحثيثة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، من أجل توظيف البرامج التعليمية والتدريبية كأدوات فعّالة لتحسين جودة وكفاءة معايير الرعاية الصحية بشكل عام، والمساهمة في تعزيز استدامة منظومة الرعاية الصحية، من خلال رعاية وصقل المواهب الإماراتية، ودعم سياسة التوطين عبر جميع المستويات والأقسام.

وأوضح حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، أن الهدف الرئيس لبرامج القيادة الجديدة يتمثل في تزويد الموظفين بأفضل المهارات والخبرات على مستوى القطاع، ولفت إلى أن نحو 60% من الموظفين الذين ترشيحهم للمشاركة في برامج تطوير المهارات هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيسهم ذلك على المدى الطويل في تعزيز استدامة قطاع الرعاية الصحية في الدولة، من خلال زيادة عدد الإماراتيين المالكين للمهارات القيادية اللازمة لتدشين حقبة جديدة من الريادة في مشهد الرعاية الصحية في المنطقة.

وحددت مبادلة للرعاية الصحية من خلال إجرائها تقييمات مستمرة الموظفين الذين أظهروا مستوى ملحوظاً من الكفاءة والموهبة يؤهّلهم للانضمام إلى البرنامجين الجديدين لتطوير المهارات. ويُعد البرنامج الأول الذي يحمل اسم «تعزيز» عبارة عن دورة مدتها ثلاثة أشهر تستهدف المساعدين والمهنيين المبتدئين. بينما يتضمن البرنامج الثاني، المعروف باسم «تقدّم» دورة مدتها ستة أشهر تستهدف المهنيين والمديرين. ويشتمل كلاً البرنامجين على دروس متقدمة في أساسيات ومهارات القيادة إضافة إلى مسار تعلم رقمي وجلسات تدريب وتوجيه منتظمة.

وبعد إكمال البرنامجين بنجاح، سيتم منح الموظفين شهادات إنجاز معتمدة من معهد القيادة والإدارة، ما يجعلهم جزءاً من مجتمع دولي يلتزم أعضاؤه بنشر وإلهام مبادى القيادة المتميزة عالمياً.

واختتم النويس بالقول: «نفخر بأن نكون أول مزود لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة يقدم برامج معتمدة لتنمية المهارات القيادية لموظفيه، ونأمل بأن نساهم في وضع الأساس لمراكز ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى لتحذو حذونا. إن موظفينا هم أقيم أصولنا، ويسعدنا أن نقدم لهم برامج تدريب مخصصة وعالمية المستوى ومعتمدة من معهد القيادة والإدارة البريطاني».