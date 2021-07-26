«سواعد الأمان» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، انطلاق النسخة الأولى من برنامج «سواعد الأمان» بمشاركة 20 طالباً وطالبة من أعضاء مجلس «سفراء الأمان»، وُزعوا على 12 إدارة فرعية في مختلف الإدارات العامة، وتوظيفهم للعمل لمدة شهر كامل في مقر القيادة العامة لشرطة دبي خلال الإجازة الصيفية.

وانطلق البرنامج أمس في مقر القيادة العامة لشرطة دبي بحضور فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، وفاطمة بوحجير المنسق العام لمبادرة الروح الإيجابية، وعدد من أعضاء المجلس، والطلبة المشاركين.

وقال اللواء العبيدلي: تولي القيادة العامة لشرطة دبي الطلبة من مختلف المراحل اهتماماً بالغاً، عبر إشراكهم في مختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها خلال العام، لما تعكسه من أثر إيجابي على المجتمع، وتعزيزها للأمن والأمان، ومساهمتها بشكل كبير في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والوعي.

ودعا اللواء العبيدلي الطلبة المشاركين إلى الاستفادة من البرنامج، وتقديم الاقتراحات والملاحظات، وبيان متطلباتهم الخاصة بالبرامج والأنشطة المُنفذة، وطرح المواضيع التي يرغبون بها، مؤكداً لهم بأن شرطة دبي داعمة للمبدعين والمتميزين، وحاضنة للمواهب الطلابية المميزة، مثمناً في الوقت ذاته دور أولياء الأمور لحرصهم على تشجيع أبنائهم ودعمهم لتنمية مهاراتهم.

من جانبها، أوضحت فاطمة البلوشي، أن برنامج «سواعد الأمان» في نسخته الأولى، يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة المشاركين، عبر تكليفهم بمهام عمل في مختلف الإدارات في شرطة دبي، مشيرة إلى توزيعهم على تخصصات متنوعة وفقاً لميولهم وما يتمتعون به من مهارات، وبناء على الأنشطة التي تميزوا بها في مدارسهم.

وأضافت أن الطالب يلتحق في البرنامج بالعمل في إحدى الإدارات التي تم اختيارها له، ويعمل لمدة 3 أيام في الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويشرف على عمله منسق من مجلس سفراء الأمان، ومنسق من الإدارة التي يعمل فيها، ويتم تكليفه بمهام وظيفية تتناسب مع قدراته، بالإضافة إلى تعريفه بالخدمات الشرطية ودور الشرطة وبرامج التوعية والتثقيف، إلى جانب إشراكه في المبادرات والأنشطة وفرق العمل.