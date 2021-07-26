300 مليون درهم لـ«الصلح خير»

الشارقة (وام)

حققت مبادرة «الصلح خير»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة في عامها العاشر على التوالي، عبر وحدة البلاغات المالية بإدارة مراكز الشرطة الشاملة ‏7084 حالة صلح ‏متعلقة بالقضايا المالية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، ونجحت من خلالها في إعادة نحو 302 مليون و412 ألفاً و532 درهماً إلى أصحابها دون إحالتها إلى القضاء.

وأكد العقيد أحمد جاسم الزعابي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة حرص القيادة على حفظ استقرار المجتمع، من خلال مبادراتها المتنوعة التي تصب في خدمة أفراد المجتمع تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات ‏المقدمة.