جامعة أبوظبي تستقبل طلبة «استعداد» التدريبية

أبوظبي(الاتحاد)

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، استضافت جامعة أبوظبي مخيمات «استعداد» التدريبية التي قدمتها كلية الهندسة افتراضياً للعام الثاني على التوالي، بهدف مساعدة طلبة المدارس على تطوير معارفهم ومهاراتهم الأساسية في مختلف المجالات الهندسية.

وشارك في المخيمات التدريبية، التي امتدت على مدى أسبوعين، أكثر من 50 طالباً وطالبة من الإمارات والسعودية.

وجاء تصميم برنامج المخيمات التدريبية من قبل لجنة تم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض وترأستها الدكتورة ريم صابوني، منسقة تسجيل ونجاح الطلبة والأستاذ المشارك في الهندسة المدنية بجامعة أبوظبي، وضمت اللجنة مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة. وقدمت المخيمات التدريبية أكثر من 20 عضو هيئة تدريس من الجامعة، حيث استعرضت عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمختلف مجالات الهندسة المبتكرة والإبداعية.

وغطت المخيمات التدريبية الثماني كافة البرامج الهندسية الـ13 التي تقدمها الجامعة، حيث تضمنت مسارين واندرج ضمن كل مسار أربعة مخيمات تدريبية سلطت الضوء على جملة من الموضوعات، بما في ذلك تصميم الأنظمة الذكية باستخدام إنترنت الأشياء، النمذجة، التصميم المعماري، أنظمة التحكم والتوجيه في الطيران، عمليات الهندسة الكيميائية، تطوير لغة برمجة بايثون، وعمليات التصنيع الأساسية للمحركات النفاثة، وتطوير الذات من خلال اتخاذ قرارات أخلاقية.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «نعتز بالجهود التي تبذلها كلية الهندسة لمواصلة التعاون المثمر الذي يجمعها بوزارة التربية والتعليم لإطلاق النسخة الثانية من برنامج استعداد التدريبي، متطلعين إلى المساهمة في تحقيق جيل قادر على اغتنام الفرص التي تحث على الابتكار وتثري مهاراتهم الشخصية والتقنية».

من جهتها، قالت الدكتورة ريم صابوني: «حرصنا على مدى أسبوعين على الاستثمار في جيل الشباب وإذكاء الروح الإيجابية والفضول لديهم تجاه البحث والتفكير الإبداعي. فمن خلال هذه مبادرات وبما يتماشى مع أهداف ورؤى الجامعة، نعمل على تحقيق أثر إيجابي في مستقبل الأجيال الشابة من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة مفعمة بوجهات النظر القيمة والمفيدة».