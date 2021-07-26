تعرّف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.. وحركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 16:35 والمد الثاني عند 02:54 والجزر الأول عند الساعة 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 20:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 12:19 والمد الثاني عند الساعة 00:07 والجزر الأول عند الساعة 18:33، والجزر الثاني عند الساعة 06:17.