«الصحة» تعلن تقديم 28,252 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 28,252 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,524,169 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 167.07 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».