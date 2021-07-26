السيطرة على حريق مستودع في مصفح الصناعية

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق شبَّ في مستودع لتخزين مواد البناء والأدوات الكهربائية، بمنطقة المصفّح الصناعية بأبوظبي، دون حدوث خسائر بشرية، ونجحت في منع امتداد ألسنة اللهب إلى المستودعات المجاورة.

وكانت فرق الإطفاء والإسعاف تلقت بلاغاً من غرفة العمليات يفيد بنشوب الحريق وعلى الفور تحركت إلى موقع الحادث وتمت السيطرة عليه وباشرت عمليات التبريد.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق موضحة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.