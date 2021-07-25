هطول أمطار الخير على مدينة العين

شهدت مناطق في العين سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وعلى فترات متقطعة، نتيجة تأثّر تلك المناطق بامتداد منخفض جوي سطحي، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



واستمر طقس اليوم غائماً جزئياً ومغبر أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تحولت إلى نشطة إلى قوية السرعة مع وجود السحب، مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وظل البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.