قمة «تريندز» الأولى للحوار بين مراكز الفكر والإعلام تنطلق اليوم

أبوظبي(الاتحاد)

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات «قمة تريندز الأولى للحوار بين مراكز الفكر والإعلام»، التي ينظمها «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في مركز دبي التجاري العالمي. وستركز القمة التي ستجمع رؤساء تحرير عدد من الصحف وعدد من مديري الوكالات والمكاتب الإعلامية وستأخذ شكل حلقة نقاشية، على محورين رئيسيين: الأول هو التعاون الإعلامي والبحثي لتمكين الشباب وحمايتهم وتعزيز وعيهم، في ما سيركز الثاني على مستقبل دور الشباب في المؤسسات الإعلامية والبحثية، في ظل الاهتمام المحلي والعالمي بهذه الفئة ودورها المحوري في عملية التنمية المستدامة. وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، أن القمة الإعلامية تندرج في إطار قناعة مركز تريندز للبحوث والاستشارات بأهمية تكامل العمل بين مراكز الفكر والبحث والمؤسسات الإعلامية لتحقيق الأهداف المشتركة، ولا سيما في ما يتعلق بتوعية الرأي العام بالقضايا والأولويات المهمة. وأشار الدكتور إلى أن «قمة تريندز الإعلامية» للحوار بين مراكز الفكر والإعلام التي ستأخذ شكل حلقة نقاشية ستدرس وضع رؤى للتعاون بين الإعلام ومراكز البحث لتعزيز دور الشباب ودعم البحث العلمي باعتبارهما أحد مداخل المعرفة المهمة، مضيفاً أن الإعلام هو المحرك الأساسي في المجتمعات، والناقل لما يحدث ويجري، ولهذا تقع علية مسؤولية كبرى في نشر الفكر المستنير القائم على البحث لمواجهة قوى الظلام والتطرف. وذكر العلي أن هذه القمة بما تضم من قامات إعلامية مسؤولة تؤكد إيمان مركز تريندز للبحوث والاستشارات وإدراكه أهمية الشباب باعتبارهم قادة المستقبل وعماد التقدم في أي مجتمع والنهوض به، مشيراً إلى أن القمة تسعى إلى تأسيس شراكة بين الإعلام ومراكز البحث العلمي لتمكين الشباب، ورفع قدراتهم البحثية بهدف إيجاد كوادر شبابية تمتلك مهارات التحليل الاستراتيجي واستشراف المستقبل.