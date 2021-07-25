جامعة الشارقة تبحث التعاون العلمي مع ألمانيا

الشارقة (الاتحاد)

بحث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال زيارة رسمية إلى جامعتي لوبيك وهامبورج بجمهورية ألمانيا الاتحادية مع رئيس جامعة لوبيك سبل توسيع الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين منذ أربع سنوات لتشمل بنود أخرى، ضمن آفاق التعاون كإنشاء وحدة بحوث سريرية إكلينيكية في جامعة الشارقة، وإجراء بحوث مشتركة بين الباحثين من الجانبين خارج برنامج الدكتوراه، وزيادة عدد الطلبة في برنامج الدكتوراه المشترك، بالإضافة إلى إمكانية ضم طلبة الماجستير في الطب الجزيئي في جامعة الشارقة الى البرنامج المشترك، فضلاً عن التعاون في مجال المعلوماتية الحياتية وفي مجال الواقع الافتراضي والبيانات الضخمة من خلال كلية الطب وكلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة.

وزارا الدكتور حميد مجول النعيمي ومرافقه جامعة هامبورج والمستشفى التعليمي لجامعة هامبورج واجتمعا مع المدير التنفيذي والمدير الطبي للمستشفى وعدد من الأساتذة الأطباء المختصين في أمراض السرطانات وبرئيسة قسم التمريض وناقشوا عدة نقاط في إطار التعاون مع جامعة الشارقة