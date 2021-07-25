انطلاق دورة «صقر الصيفية» للقرآن الكريم

رأس الخيمة (وام)

انطلقت أمس فعاليات دورة الشيخ صقر الصيفية السادسة التي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه تحت شعار «صيفنا إبداع وتميز» والتي تقام عن بُعد، وتضم 25 حلقة موزعة ما بين الذكور والإناث بقدرة استيعابية تصل إلى 435 طالباً وطالبة. وتشمل الدورة برامج لتحفيظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة وكذلك تعليم أحكام التجويد والقاعدة النورانية إلى جانب العديد من الأنشطة والورش الهادفة المتنوعة والتي تهدف إلى استثمار أوقات الطلبة في الإجازة الصيفية وتنمية مواهبهم وتوفير البيئة الجاذبة لهم.

وأشاد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة بالإقبال المجتمعي المميز واللافت على دورة الشيخ صقر الصيفية السادسة والذي ظهر من خلال العدد الكبير للطلبة المسجلين في الدورة.

وأشار إلى أن الدورة الصيفية اشتملت على برامج تعليمية وترفيهية متنوعة لتنمية المواهب وتوفير أجواء الترفيه والمرح والسعادة، حيث تم تخصيص العديد من الأنشطة والفعاليات والرحلات الافتراضية بالإضافة إلى الأنشطة الأساسية وهي دراسة القرآن الكريم وأحكام التجويد والقاعدة النورانية وحفظ الأذكار والأحاديث، موضحاً أنه سوف يتم توزيع شهادات ومكافآت للطلاب في الحفل الختامي للدورة الصيفية.