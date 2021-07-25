40 ألف أسرة تستفيد من أضاحي «الأعمال الخيرية العالمية»

عجمان (وام)

أكدت هيئة الأعمال الخيرية العالمية نجاح حملة الأضحى لعام 2021، حيث تجاوز عدد الأضاحي 8 آلاف أضحية داخل الدولة وخارجها، فيما استفادت منها أكثر من 40 ألف أسرة في كل من الإمارات والسودان والنيجر والسنغال والهند ومقدونيا الشمالية ومصر والأردن ولبنان وفلسطين. وشمل مشروع ذبح وتوزيع الأضاحي لهذا العام 3 فئات رئيسية: ذبح وتوزيع الأضاحي داخل الدولة، ذبح وتوزيع الأضاحي خارج الدولة، ذبح الأضاحي خارج الدولة وتوزيع لحومها داخل الدولة. وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة أمين عام هيئة الأعمال الخيرية العالمية: إن حملة الأضحى لعام 2021 تميزت بشمولها لمشاريع ومبادرات خيرية وإنسانية جديدة، تم إطلاقها في العشر من ذي الحجة، منها: بناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء المنازل في النيجر، وتوزيع المراوح على المساجد في السنغال، وتوزيع المصاحف في الدول الفقيرة، وبناء مراكز تحفيظ القرآن في السودان، وكفالة الأيتام، وبناء المراكز الصحية في قرغيزيا، وتوزيع الطرود الغذائية على القرى الفقيرة، إضافة لمشروع إفطار يوم عرفة.