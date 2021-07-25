خلطات أسفلت لطرق فائقة الأداء في الدولة

الشارقة (وام)

تبنت أكاديمية الشارقة للبحوث مع جامعة الشارقة ووزارة تطوير البنية التحتية مشروعاً بحثياً تحت عنوان «تطوير خلطات الأسفلت لطرق فائقة الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة» للاستفادة من أحدث التكنولوجيا العلمية في سبيل تعزيز أداء شبكة الطرق في دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات العلاقة الوثيقة بمجتمعات الدولة والمنطقة، وفي إطار سعيها المستمر نحو صهر البحوث الأكاديمية مع التطبيقات العملية والميدانية. ويهدف المشروع إلى تطوير جيل جديد من مواصفات خليط الأسفلت وفقاً لطريقة تصميم مزيج (سوبيربيف) لتعزيز أداء شبكة الطرق في الدولة، بحيث تكون متوافقة مع متطلبات المناخ وحركة المرور المحلية، وسيتم تحقيق ذلك عن طريق تطوير مواصفات الرابط الأسفلتي، ومن ثم تطوير مواصفات الخلطة الأسفلتية للطرق المستقبلية فائقة الأداء. وأثمر المشروع عن العديد من المنجزات في المجالين الأكاديمي والتطبيقي بغرض الاستفادة منها في تطبيق عملي على كامل نطاق شبكة الطرق في إمارة الشارقة، وتم نشر العديد من الأبحاث في مجلات علمية ومؤتمرات مرموقة على المستوى العالمي، كما تمكن أعضاء من فريق البحث متمثلاً بالمهندسين علي جمعة النقبي ومحمد وجيه العاني من الفوز بجائزة الشارقة للاستدامة في دورتها التاسعة في 2021، وحصولهما على جائزة الفريق الطلابي المتميز من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة لتميز بحثهما بالحداثة الفكرية التي تواكب متطلبات الاستدامة العالمية. واستضافت أكاديمية الشارقة للبحوث فريق العمل من الأكاديمية والجامعة، إلى جانب الدكتور مفيد السامرائي باحث رئيسي على المشروع ومستشار أول في أكاديمية الشارقة للبحوث، والدكتور غازي الخطيب رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية، والدكتور وليد زيادة الباحث والمشرف الرئيسي على المشروع بجامعة الشارقة، والباحثين الدكتور هانشي لي والمهندس عمر النعيمي من أكاديمية الشارقة للبحوث.