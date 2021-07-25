دراسة لمواجهة تحديات دراسات مستوى سطح البحر في الإمارات

أبوظبي(الاتحاد)

أشارت دراسة نفذتها جامعة نيويورك أبوظبي بالاشتراك مع ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن دولة الإمارات تتمتع بكل مقومات الصدارة في مجال أبحاث ارتفاع مستوى سطح البحر والتعامل مع هذه الظاهرة، نظراً لما تتميز به من موقع ساحلي وسياسات تركز على المستقبل المستدام.تمثّل الدراسة أولى ثمار تأسيس شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغيّر المناخ التي أسستها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، وتوفر توصيات بخصوص أهم قضايا تغيّر مستوى سطح البحر، بما في ذلك تنسيق السياسات وجمع البيانات والتمويل.

ويصف البحث بعنوان: «خارطة الطريق للأبحاث المدعومة بالسياسات حول ارتفاع مستوى سطح البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي نشرته دورية «فرونتيرز إن مارين ساينس» تفاصيل خطة محتملة يمكن للدولة من خلالها استغلال قدراتها للوصول إلى تقديرات مهمة لمستويات سطح البحر إقليمياً، وتتضمن الخطة تقديرات لعدد من المدن الساحلية التي تواجه ذات التهديد الذي يشكله ارتفاع مستوى سطح البحر.

يستند البحث إلى آراء عدد من الخبراء لتحديد العوامل ذات تأثير على النواحي المختلفة، كعملية جمع البيانات ومشاركتها والتواصل مع صنّاع السياسات والوصول إلى مصادر التمويل. وبالإضافة إلى ذلك، فيتضمن البحث اقتراحات من شأنها إثراء مشاريع التطوير الساحلي نظراً لما يوفره علم مستوى سطح البحر من معلومات، والعمل على تحديد أفضل الممارسات وتعميمها على أوسع نطاق ممكن على مستوى هذا المجال العلمي وفي المنطقة بشكل عام.

من أهم نتائج البحث أنه ومع تعرّض دولة الإمارات العربية المتحدة لانغمار المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ووجود ما يوازي 85 بالمئة من السكان و90 بالمئة من البنى التحتية على مقربة من السواحل، فإن الدولة تتمتع بمقدرات تسمح لها بتصدر الجهود العلمية في هذا المجال، معتمدة بذلك على الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى وتوفر الموارد الاقتصادية وتخطيطها لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة.

وإن الخطوة الرئيسية لوضع تقديرات دقيقة لمدى تهديد الفيضانات وامتدادها هي ثغرة معلوماتية تتمثّل في غياب البيانات الموثوقة حول عمق البحار وجغرافية الأراضي والأرصاد الجوية. ويمكن للجامعات أن تساهم بشكل فعال في تقدم الأبحاث من خلال مشاركة معداتها والعمل مع مصادر التمويل غير الحكومية والاشتراك في بعثات متعددة الجنسيات.