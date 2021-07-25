«قضاء أبوظبي» تنظم محاضرة للتوعية بخطورة المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبو ظبي، محاضرة افتراضية حول «الآثار الإيجابية لنصوص القانون في الحد من تعاطي المواد المخدرة»، بمشاركة 65 طالبة وطالباً بجامعة أبوظبي عن بعد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز.وأوضح قطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، أن المحاضرة التي تم تنفيذها بالتعاون مع النيابة العامة في أبوظبي، تأتي في إطار أجندة الفعاليات العالمية التي اعتمدها القطاع، وبما يتوافق مع الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في ترسيخ سيادة القانون عبر نشر الثقافة القانونية في المجتمع. وتحدث في المحاضرة الدكتور المستشار محمد راشد الظنحاني مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، حيث قدم شرحاً تعريفياً حول جرائم التعاطي وأهم المؤشرات السلوكية لبدأ تعاطي المراهق للمخدرات، والحلول التي قدمها القانون لتوفير العلاج للمتعاطين، كما تناول خلال المحاضرة المستجدات التشريعية في قانون التعاطي، والتي تضمنت في أهم بنودها، تعديل النظرة القانونية للمتعاطي من متهم إلى مريض، وهو ما انعكس إيجابياً نحو مزيد من فرص العلاج للمتعاطي عبر إقرار العقوبات البديلة، وعدم اعتبار التعاطي لأول مرة سابقة جنائية، وإعطاء سعادة النائب العام صلاحية الإيداع بدل تحريك الدعوى الجنائية، إضافةً إلى إتاحة إمكانية طلب العلاج للزوجة والأقارب حتى الدرجة الثانية.