الشريفي يهنئ الفائزين بجائزة «القمة الحكومية لشباب التعاون الخليجي»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مديرعام شرطة أبوظبي كلاً من الرائد عبدالله صالح الجنيبي والنقيب جمعة محمد القايدي من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفوزهما بجائزة «أفضل 20 شاباً» ضمن القمة الحكومية لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش فعاليات الدورة الثانية للقمة الحكومية للشباب المقامة افتراضياً في دبي مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للشباب، وتحفيزهم على التميز والإبداع وتحقيق مستويات متقدمة في كل المجالات.وعبر عن اعتزاز القيادة الشرطية بأبنائها الشباب وما يحققونه من تميز وإبداع في مجالات العمل، لافتاً إلى أن الفائزين من شرطة أبوظبي قدما نماذج متميزة لخدمة الوطن ورفعته وإلهام الشباب ما أهلهما للحصول على هذه الجائزة الرفيعة. واستقبل اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية الضابطين الفائزين، وأثنى على جهودهما المتميزة. وقدم الرائد عبدالله صالح الجنيبي من الكفاءات والقيادات الشابة في شرطة أبوظبي تجارب وإنجازات في سجله الوظيفي مثل برنامج قيادات حكومة الإمارات وبرنامج كفاءات المستقبل المعتمد من وزارة الداخلية، إلى جانب امتلاكه روح قيادية مكنته من قيادة مجموعة من فرق العمل والأقسام التخصصية. وانضم النقيب جمعة القايدي إلى عضوية مجلس شباب شرطة أبوظبي منذ ديسمبر 2019 وحقق العديد من الإنجازات في مجال دعم وتمكين الشباب في الدولة وعلى مستوى شرطة أبوظبي منها رئاسة مبادرة «حوار مع صناع المستقبل»، المشاركة كعضو رئيسي في جميع الورش والحلقات الشبابية، وتقلد رئاسة التنسيق التقني في المجلس.