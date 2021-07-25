4272 اتصالاً مرئياً لنزلاء «إصلاحية رأس الخيمة»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قالت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة: إن عدد الاتصالات المرئية التي أجريت بين نزلاء المؤسسة وذويهم وغيرها من الجهات بلغت 4272 اتصالاً. وذكرت أن تلك الاتصالات المرئية أجريت خلال النصف الأول من العام الجاري، وتحديداً منذ بداية شهر يناير ولغاية شهر يونيو، عبر توفير أفضل التقنيات الحديثة والمتطورة التي تسهل عملية التواصل والاتصال بينهم. وقال العميد يعقوب يوسف أبوليلة، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، لـ«الاتحاد»: إن المؤسسة رتبت إجراء 3372 اتصالاً مرئياً بين النزلاء والجهات المعنية بمتابعة واستكمال القضايا والمحاكمات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وذكر أن هذه الخدمة أدخلت ضمن مهام المؤسسة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة النزلاء المتواجدين في المؤسسة والموظفين أيضاً لضمان بيئة صحية وآمنة، ساهمت في استمرارية أعمال ومهام القضايا المختلفة المعنية بالنزيل دون الحاجة إلى توقفها وتأخرها. وأضاف أبوليلة: تمكنت المؤسسة من تنفيذ 900 اتصال مرئي بين النزلاء وأسرهم منهم المتواجدين خارج حدود الدولة، مما ساهم في سهولة تواصل النزلاء مع أسرهم وذويهم وأصدقائهم خلال هذه الفترة، وتوطيد أواصر الترابط الأسري والمجتمعي، والتي تساهم في الحفاظ على نفسية النزيل التي قد تتأثر في حال انقطاع تواصله مع ذويه. وأكد أن هذه الخدمة مكنت من ربط النزلاء بأسرهم افتراضياً دون الحاجة إلى قصدهم المؤسسة أو الالتقاء بهم بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى دائماً إلى اعتماد الخدمات والمبادرات المناسبة التي تسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة للنزلاء طوال فترة تواجدهم في المؤسسة، والمساهمة في بنائهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ليعودوا أفراداً نافعين لمجتمعهم ووطنهم بعد خروجهم. وذكر أن هذه الخدمة ساهمت في سهولة تواصل النزلاء مع أسرهم خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، حتى لا يشعروا بأنهم منقطعون عن المناسبات المختلفة، بل هم متواجدون ومتفاعلون معهم في مختلف المناسبات والأعياد، مؤكداً أن المؤسسة تسعى دائماً إلى ربطهم بذويهم حتى يتمكنوا من تخطي هذه المرحلة وخروجهم بعد انقضاء المدة.