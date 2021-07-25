مرشحو أكاديمية شرطة دبي يشاركون في تأمين فعاليات العيد

دبي(الاتحاد)

في إطار حرصها على تدريب وتأهيل الطلبة المرشحين للانخراط الميداني بعد التخرج، شارك طلبة أكاديمية شرطة دبي في تنظيم وتأمين فعاليات عيد الأضحى المبارك في مختلف مناطق إمارة دبي. وأكد اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية تحرص على تأهيل الطلبة المرشحين للمساهمة في إنجاح المهام المنوطة بهم، ومنها تأمين كافة الفعاليات والمناسبات المجتمعية والوطنية وغيرها، إلى جانب المساهمة في الحالات الطارئة مثل التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19. وأوضح اللواء السويدي، أن التدريبات العملية والتطبيقات الميدانية التي تنفذها الأكاديمية ضمن منهجية التدريب العملي التطبيقي للطلبة المرشحين، تصقل شخصياتهم ومهاراتهم الضرورية لرجل الأمن، وتساهم في إعداد ضباط على مستوى عالٍ من الكفاءة في تأدية الأعمال الموكلة إليهم، وهو ما يعكس الصورة المثلى عن أكاديمية شرطة دبي ومخرجاتها في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للشرطة، ومدى جاهزية ضباطها لممارسة المهام المختلفة بكفاءة واقتدار.