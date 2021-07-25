«إسعاف دبي» يناقش إسعاد الموظفين

دبي (وام)

ناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي للإسعاف خلال اجتماعه الأول للعام الجاري 2021 عدداً من المواضيع والمبادرات الخاصة بإسعاد موظفي «إسعاف دبي»، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للعاملين في خط الدفاع الأول، واستقطاب الطلبة المواطنين لدراسة طب الطوارئ. وناقش المجلس - خلال اجتماعه الذي عقد بمقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برئاسة عوض صغير الكتبي رئيس مجلس الإدارة - حزمة من المبادرات الخاصة بإسعاد خط الدفاع الأول تتضمن التأمين الصحي للمسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف وتعليم أبناء خط الدفاع الأول من موظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأثر ذلك على رفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم. وفي مجال توطين «الطب الطارئ» استعرض المجلس إجراءات استقطاب الطلبة لدراسة مجال طب الطوارئ ومميزات المنحة الدراسية التي توفرها المؤسسة لهم.