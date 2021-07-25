42 ألف مكالمة لشرطة دبي خلال عطلة عيد الأضحى

دبي (الاتحاد)

قال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تلقت 42 ألفاً و878 مكالمة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (من 20 إلى 23 من الشهر الجاري)، بينها 37 ألفاً و422 مكالمة على الرقم (999)، و5 آلاف و456 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وأوضح العقيد تركي بن فارس أن مركز الاتصال استقبل 568 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و475 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني، والتي طرح من خلالها المتعاملون استفسارات واقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عليها بشكل فوري وبمهنية عالية.