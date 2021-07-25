«صفر» حوادث بحرية خلال العيد في دبي

دبي (الاتحاد)

أشاد العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، بجهود فرق الإنقاذ البحري وإجراءاتهم الأمنية والتنظيمية، مؤكداً عدم تسجيل قسم الإنقاذ البحري لأي حوادث أو بلاغات على شواطئ الإمارة أو في منطقة السد في حتا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العقيد السويدي، أن فرق الإنقاذ البحري استمرت في تأدية مهامها خلال إجازة عيد الأضحى لتأمين المسطحات المائية على مستوى إمارة دبي، منوهاً بجهوزية الضباط والأفراد والغواصين لحدوث أي حالة طارئة، وحرصهم على اتباع الإجراءات الأمنية الموضوعة بدقة، والتأكد من التزام مرتادي الشواطئ بتعليمات واشتراطات السلامة العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا.