رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الفيضانات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الفيضانات بمقاطعة خنان جراء الأمطار الغزيرة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.