سلطان بن حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب

الظفرة (وام)

زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، مهرجان ليوا للرطب بدورته السابعة عشرة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

سلطان بن حمدان بن زايد يتفقد أقسام المهرجان

ورافق الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، خلال الزيارة، معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقه الظفرة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب، وعدد من المسؤولين.

سلطان بن حمدان بن زايد خلال الزيارة بحضور فارس المزروعي

وقام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بجولة في موقع مهرجان ليوا للرطب، اطلع خلالها على مشاركات المتسابقين في مسابقة مزاينة ليوا لنخبة الرطب التي يشهدها اليوم السابع من المهرجان، وتحظى بمشاركة واسعة من قبل مزارعي النخيل في دولة الإمارات. وتعرف على آلية استلام المشاركات من المزارعين، والتي تتم وفق إجراءات احترازية ووقائية وضعتها اللجنة المنظمة للمهرجان، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بإمارة أبوظبي لضمان السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

واستمع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد إلى شرح موجز من مدير المهرجان حول المسابقات ومزاينات الرطب والفاكهة التي تقام خلال الدورة الحالية، والتي تتضمن 22 مسابقة خصصت لها 283 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 8 ملايين و200 ألف درهم، واشتملت على 11 مسابقة لمزاينة الرطب و7 مسابقات للفواكه و3 مسابقات للمزرعة النموذجية ومسابقة أجمل مخرافة.

فارس المزروعي وأحمد الظاهري

كما استمع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد إلى شرح عن مبادرة «مخرافة الظفرة»، التي تم تنفيذها بالاتفاق مع الاتحاد النسائي العام ومؤسسة الغدير للحرف الإماراتية (أحد مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي)، وتهدف إلى صون التراث والمحافظة عليه، إلى جانب تطوير معايير التحكيم بما يحقق المنافسة العادلة بين المشاركين.

الجدير بالذكر أن «مهرجان ليوا للرطب» يهدف إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات، ونقله للأجيال المتعاقبة، ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالزراعة الحديثة والعناية بمزارعهم وإطلاعهم على أفضل الممارسات وتشجيع المزارعين للاهتمام أكثر بجودة الإنتاج.