انطلاق مسابقة الظفرة لنخبة الرطب

الظفرة (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17، عن أسماء الفائزين في مزاينة رطب بومعان (التي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، ومزاينة رطب الخنيزي (التي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، وأسفرت نتائج مزاينة رطب بومعان عن فوز ورثة المرحوم علي مصبح الكندي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني العبدة علي مرشد المرر، المركز الثالث ميرة علي مرشد المرر، المركز الرابع فاطمة سعيد محمد العريان، المركز الخامس قماشة سيف بطي المزروعي، وفي مزاينة رطب الخنيزي حصدت المركز الأول روضة مبارك مسباح المرر، وذهب المركز الثاني إلى سريعة عامر جديد المنصوري، وفي المركز الثالث محمد علي مرشد المرر، والمركز الرابع صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي، والمركز الخامس ميرة علي مرشد المرر.

«أجمل مخرافة»

وأسفرت نتائج مسابقة أجمل مخرافة في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17 عن فوز موزة مكتوم الفندي المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني مي سالم هادي سالم المنصوري، وفازت بالمركز الثالث فاخرة أحمد بليد المرر، المركز الرابع شمة إبراهيم سالم حمد المزروعي، المركز الخامس العبدة علي مرشد المرر، والمركز السادس مي عيسى محمد عيسى المزروعي، والمركز السابع وضحة مبارك محمد المنصوري، والمركز الثامن حمدة راشد سلطان أحمد الهاملي، والمركز التاسع ضبابة جابر سلطان المرر، وفي المركز العاشر علياء راشد سلطان أحمد الهاملي.

مسابقة ليوا لنخبة الرطب

شهدت مسابقة ليوا لنخبة الرطب في مهرجان ليوا للرطب، التي انطلقت أمس، مشاركات متنوعة من مزارع دولة الإمارات، حيث سجلت عشرات الأصناف من الرطب، فيما بدأت لجان التحكيم مهامها بعد إتمام عمليات الاستلام، حيث سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة مساء اليوم، حيث يتم تقييم المشاركات وفق مواصفات ومعايير دقيقة، ويتم فحص الإنتاج الفائز مخبرياً..

«لجان التحكيم»

تتابع لجنة التحكيم في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17، زياراتها الميدانية للمزارع النموذجية المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (محاضر الشرقية والمحاضر الغربية في مدينة ليوا، ومزارع مدن الظفرة)، حيث سيتم الإعلان عن النتائج مساء اليوم الأحد عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجنة (تراثنا) ووسائل الإعلام المختلفة.

وتقوم لجنة التحكيم بتقييم المزارع وفق اشتراطات محددة منها (ألا تقل مساحة المزرعة المراد المشاركة بها عن 15 ألف متر مربع بما يعادل 15 دونماً، وأن تشتمل المزرعة على النخيل وغيره من الأشجار بما يتماشى مع مساحة الأرض وأن تكون محددة بسور وبوابة)، وضمن معايير تقييم تعتمد على النظافة العامة للمزرعة، استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، الالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، توفير سكن ملائم للعمال، توفير أماكن لتخزين المنتجات الزراعية، توفير أماكن تخزين للمدخلات الزراعية مثل المبيدات والأسمدة وخلافه، توفير أماكن لمخلفات المزرعة.

مسابقة الظفرة لنخبة الرطب

تنطلق صباح اليوم مسابقة الظفرة لنخبة الرطب، إذ يبدأ استلام المشاركات من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً، في موقع المهرجان بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، وقد خصص للمسابقة مبلغ 725 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 150 ألف درهم، والمركز الثالث 100 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً للمركز الخامس عشر. ويشترط للمشاركة في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب ألا يقل عدد الأصناف المراد المشاركة بها عن 20 صنفاً، وألا تقل الكمية المشاركة لكل صنف عن 3 كيلوغرامات، وأن يكون الإنتاج محلياً ومن موسم 2021، وأن يكون في مرحلة النضج المناسبة وأن يكون حجمه مناسباً ولا تزيد نسبة إرطابه عن 50%، ولا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج.

الدباس

الدباس هو صنف من الرطب بدأ ينتشر من واحة ليوا إلى بقية أنحاء الدولة ويمتاز بالثمار الصفراء متوسطة الحجم وهو ذو محتوى سكري منخفض ولذيذ الطعم ومناسب للحمية ويعتبر من الأصناف المرغوبة للأسواق الخارجية.

والنخلة المباركة من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان منذ آلاف الأعوام، ومجدتها الكتب السماوية واستحقت مكانتها الشامخة التي جاء ذكرها في التوراة والإنجيل وذكرت في القرآن الكريم في ثلاثة وعشرين موضعاً، منها قوله سبحانه وتعالى: ‹‹والنخل باسقات لها طلع نضيد›› وقد ذكرت في أحاديث شريفة عديدة، كما تجلت مكانة وقيمة النخلة، في العديد من الأمثال العربية بما فيها العامية الإماراتية.

ومع قدوم موسم القيظ الذي يمتد لأربعة أشهر فهو الموسم الوحيد الذي لا يغيب فيه صحن الرطب الذي يعد رمزاً للكرم وخير ممثل لتراث الإمارات ويفوق فضله الكثير من أنواع الفواكه الأخرى لما للرطب مع القهوة العربية من دلالة خاصة على الحفاوة بالضيف وما يحمله من معاني الترحاب والاحترام والتقدير.

وتزايدت أعداد شجرة النخيل في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم من بين أكبر منتجي التمور في العالم. وتتعدد أصناف التمور على مستوى دولة الإمارات حيث تصل إلى 250 صنفاً منها 135 صنفاً معروفاً تسمى الخرايف والبقية أصناف يطلق عليها الساير وغالباً ما يسمى الصنف تبعاً للون الثمرة كما في حالة أصناف الأشهل، ودقلة بيض، والحمري، والخضري، وخضراوي، إلا أن هناك عوامل أخرى تدخل في تسمية الصنف منها لون الثمرة والشكل الخارجي وموعد النضج أو أماكن وجودها أو قد يكون الشخص الذي يكتشف الصنف.. ولكل صنف من هذه التمور طعم ومذاق، وقد تسمى التمور على طعمها، فالأصناف ذات الحلاوة الزائدة تسمى بأسماء تدل على ذلك كما في السكري، والحلوة، وغيرها وتصنف التمور بحسب موعد نضج الثمرة فمنها المبكر والمتوسط والمتأخر.