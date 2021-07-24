«العالمي للتسامح» يطلق برنامج ماجستير الأول من نوعه عالمياً

أبوظبي (وام)

أعلن المجلس العالمي للتسامح والسلام عن إطلاق برنامج ماجستير يعد الأول من نوعه في دراسات التسامح والسلام العالمي كشهادة مشتركة مع جامعة Ubiquity، المعتمدة في المملكة المتحدة.

وجاء الإعلان عن البرنامج خلال الجلسة السادسة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي عقدت في مونتينيغرو.. ويهدف إلى تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات المبتكرة وتلبية احتياجات المجتمع للعيش معاً في وئام واستقرار.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام معالي أحمد الجروان: إن الانفتاح والتفاهم تجاه الآخرين يجب أن يكونا طريقنا في تعليم أطفالنا من الروضة إلى أعلى مستوى في الدراسات العليا، وإظهار الثقافة والخلفيات المتنوعة لهم، والإنسانية الأساسية المشتركة. وأكد أهمية تعليمهم نبذ العنف واعتماد الوسائل السلمية لحل الخلافات والنزاعات كما ورد في جميع الأديان..ودعا أعضاء المجلس والشركاء والمتعاونين معه إلى خلق مشاعر الانفتاح والاحترام تجاه الآخرين والتضامن والمشاركة في الأجيال القادمة على أساس الشعور بالأمن في هوية الفرد والقدرة على التعرف على الأبعاد العديدة، كونه إنساناً في سياقات ثقافية واجتماعية مختلفة.

كما دعا الطلاب من جميع أنحاء العالم للتسجيل، وأن يتميزوا ليكونوا أول دفعة تتخرج في هذا البرنامج الفريد والوحيد في العالم في دراسات التسامح والسلام العالمي، حيث سيقدم المجلس العديد من المنح الأكاديمية في التسامح والسلام للطلاب المتميزين الذين يعيشون في ظروف صعبة ومن بلدان في حاجة ماسة إلى دعاة التسامح وبناة السلام.