جامعة الإمارات تستضيف «الجيوفيزياء الهندسية» 25 أكتوبر

العين (الاتحاد)

تواصل جامعة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستضافة الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبالتعاون مع بلدية مدينة العين في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2021.

وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: تُكثّف الجامعة استعداداتها لاستضافة هذا المؤتمر الهام الذي تمّ تصنيفه واحداً من أهم خمسة مؤتمرات عالمية في مجال الجيوفيزياء الهندسية على مدار السنوات الاثنين وثلاثين الماضية، الأمر الذي يُبرز مكانة جامعة الإمارات باعتبارها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، ويُشكّل هذا المؤتمر منصة هامّة تحتضن أكثر من 200 مختصٍّ في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مُختلف دول العالم.