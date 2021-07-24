الإمارات ترسل طائرة تحمل مواد ومستلزمات طبية إلى إندونيسيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 56 طناً من المواد والمستلزمات الطبية إلى إندونيسيا تحتوي على أسطوانات أوكسجين وأجهزة تنفس وجرعات من اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد- 19 ومستلزمات طبية وقائية متنوعة وذلك دعماً للجهود الوطنية في إندونيسيا للتصدي للجائحة والتخفيف من حدة انتشار فيروس كوفيد- 19.

وقال سعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة تعكسها الاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون في شتى المجالات.

وأضاف "تعد إندونيسيا من أوائل الدول المستفيدة من الدعم الطبي الإماراتي لمواجهة جائحة كوفيد 19"، منوهاً إلى أنه تم إرسال طائرة تحمل 20 طناً من المواد الطبية خلال شهر أبريل من العام 2020 لدعم الأطقم الطبية والعاملين في خط الدفاع الأول وتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.