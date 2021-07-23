محمد بن راشد: القائد لا بد أن يكون إنساناً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القائد لا بد أن يكون قائد إنسان، يدعم كل مجتهد حتى لو أخطأ وهو يعمل، مشيراً سموه إلى أن كل مثابر في هذه الدولة سيكون له شأن.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «انستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «القائد لازم يكون قائد إنسان.. وأب لكل واحد بيخدم، تعاتبه على خطأه، أن أنت تراعي شعوره، إذا أخطأ وهو مجتهد، تعلم.. خطا خطوه، وإذا كان خطأه ليس سهلاً، لابد أنه تعلم من خطئه، فلازم أنت تمشي وياه «تتابعه».. تعلمه، تقول له، نعم: ربما هذا خطأ، ولكن أنت كنت مثابر، وكل مثابر في هذه الدولة سيكون له شأن».