الطقس صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.

وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، بينما يحدث المد الأول عند 14:37 ويحدث المد الثاني عند 00:50، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 08:21.