فريق إماراتي يصل إلى العالمية في الطاقة الشمسية

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد شباب إماراتيون براعتهم في العلوم المتقدمة، حيث حصدوا المركز الثالث في مسابقة عالمية أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية «عن بُعد» في منتصف مايو الماضي، وظهرت النتائج في نهاية يونيو الماضي عبر مقطع فيديو يحتوي على العديد من المشاريع والابتكارات، ومن ثم أسماء الفائزين في المراكز الأولى، حيث رفع هؤلاء الشباب اسم الإمارات عالياً في ميادين العلوم والابتكار، ويتكون الفريق من الطالبة ريان الرئيسي من مدرسة «باحثة البادية للتعليم الثانوي»، والطالب يوسف السويدي من مدرسة «الجودة سكول»، والطالب خليفة الحمادي من مدرسة «رأس الخيمة سكندري سكول».

وعبرت الشابة ريان الرئيسي، عن عشقها للعلوم المتقدمة والتكنولوجيا، وبناءً على هذا الشغف اتفقت مع زملائها السويدي والحمادي، على المشاركة في مسابقة عالمية، بتنظيم من مؤسسة «IEEE photovoltaic specialists»، في أميركا، وهي عبارة عن مؤتمر يتم عقدة سنوياً، ويخصص في مسابقات للطلاب عن الألواح الشمسية، وكيفية تطبيق الألواح الشمسية بالاستدامة.

العصف الذهني

وقالت ريان الرئيسي: كانت أولى الخطوات اتخاذاً في المشروع «العصف الذهني»، ثم دمج أفكار الزملاء في المشروع حتى تم التوصل إلى ابتكار مميز وهو «The auto car wash station»، ويعد المشروع عبارة عن «مغسلة سيارات ذاتية العمل»، تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي وإعادة تدوير المياه المستخدمة، وأيضاً الألواح الشمسية، ويتميز المشروع باستخدام الذكاء الاصطناعي في قياس حجم السيارة التي سيتم التعامل معها، وبناءً عليه يتم تحديد نسبة المياه المستخدمة لهذه السيارة وتكون 5% فقط، ويتميز هذا المشروع بتقليل نسبة المياه المستخدمة، كما أن المحطة بأكملها تشتغل على الألواح الشمسية، وبعد غسيل السيارة يتم تجميع المياه وتصفيتها وإعادة تدويرها في المحطة نفسها.

وأضافت الرئيسي: الفرحة كبيرة والمشاعر فياضة في حصولنا على المركز الثالث عالمياً، ولم يذهب تعبنا دون فائدة، ولقد قضينا وقتاً كبيراً في التخطيط للمشروع والرسم والعصف الذهني، وبذلنا كل الجهد للوصول إلى العالمية ورفع اسم دولة الإمارات في سماء الابتكار والعلوم.

عوائد كبيرة

وأشار الشاب يوسف السويدي إلى أن فرحة الفوز في المركز الثالث على مستوى العالم لا تقدر بثمن، حيث إن هنالك عوائد كبيرة من هذا المشروع، وهي حب العمل الجماعي، والتميز في إبراز الأفكار، والالتزام بالوقت، والصبر، وروح التعاون، وغيرها الكثير من الأمور التي تبني شخصية قيادية تسعى وتثابر في حب العلم والمعرفة والابتكار.

وقال: كل الفضل والتقدير لقيادتنا الرشيدة في توفير جميع سبل الراحة للطلاب والمبتكرين والمبدعين وإعطائهم الفرص الذهبية لاغتنامها، وهذا واجب وطني على كل فرد في المجتمع الإماراتي أن يبذل كل الجهد لرفع راية دولة الإمارات في سماء الابتكار.

لا شيء مستحيل

قال الشاب خليفة الحمادي: في دولة الإمارات لا شيء مستحيل دائماً وأبداً في مستقبلنا الباهر، وهذا إنجاز عظيم في تحقيق المركز الثالث على مستوى العالم، ورفع راية دولة الإمارات في سماء العلم والابتكار، وكل الشكر والتقدير لروح العمل الجماعي والفريق الواحد والتعاون الكبير الذي بذله الجميع للوصول إلى هذه النقطة، كما أن الهدف واحد للجميع، وهو التميز وأن نبقى في المقدمة وفي المراكز الأولى دائماً، وهذا ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: نصيحتي لكل فرد في المجتمع الإماراتي، اسْعَ الآن في تحقيق أحلامك وطموحاتك ولا تخْشَ الفشل، فوراءك قيادة رشيدة لا تعرف معنى المستحيل.