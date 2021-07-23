شراكة بين «إسعاد شرطة دبي» ومجموعة الفطيم للرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

أقامت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي شراكة مع عيادات «هيلث هب» التابعة لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية، توفر من خلالها خصومات على الخدمات الطبية عبر فروعها المنتشرة في إمارة دبي، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى، وذلك في إطار سعيها لتسهيل حصول حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم على الرعاية الصحية اللازمة، وبتكلفة مخفضة.

وقالت هناء تيسير، رئيس قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد: إن الخصومات التي حصلنا عليها من مجموعة عيادات «هيلث هب» في دبي تعد ممتازة وحصرية، وسيكون لها أثر طيب لدى حاملي البطاقة، مشيرة إلى أنه وبموجب هذه الشراكة، سيحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم بنسبة 30% من تكلفة الاستشارة الطبية لجميع الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين، وخصم 30% على جميع خدمات المختبر والأشعة غير المشمولة بالتأمين الصحي، وخصم 15% على جميع الخدمات التجميلية وعلاج الأمراض الجلدية غير المشمولة بالتأمين الصحي في عيادة لوتيسيا للتجميل التابعة للمجموعة، كذلك خصم بنسبة 25% على علاج الأسنان وخدمات طب وجراحة العيون، وخصم 15% على خدمات جراحة اليوم الواحد غير المشمولة بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى خصم بنسبة 15% على المنتجات غير الدوائية والفيتامينات من صيدليات المجموعة.