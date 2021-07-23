محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان العلاقات الثنائية

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى، عز وجل، أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأعرب سموه ورئيس جمهورية إندونيسيا، خلال الاتصال، عن تمنياتهما أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه المناسبة المباركة، وأطيب تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق بالصحة والسلامة.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات جائحة «كورونا» في البلدين وجهودهما وتعاونهما للحد من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للشعب الإندونيسي الصديق الصحة والسلامة، وتجاوز تحديات وباء كورونا، وأن يديم عليهم الخير ويحقق طموحاتهم في التقدم والازدهار.

من جانبه، قدم فخامة الرئيس الإندونيسي شكره وتقديره إلى دولة الإمارات، مثمناً جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدعم الذي يقدمه في سبيل مساعدة شعوب العالم والتضامن معها خلال هذه الظروف الاستثنائية إثر جائحة «كوفيد - 19».