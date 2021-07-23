محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من معالي نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.. جرى خلاله، بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم رئيس وزراء إسرائيل التهاني إلى سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء. فيما أعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي نفتالي بينيت، متمنياً أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معاليه بتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل، معرباً عن تطلعه للعمل سوياً لأجل السلام والاستقرار والتنمية لمصلحة المنطقة، وجميع شعوبها والعالم أجمع.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، ولاسيما ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.