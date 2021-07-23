"الوطني للأرصاد" : هزة أرضية بقوة 4.6 درجة جنوب إيران .. ولا تأثير على الدولة

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، صباح اليوم، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 08:38، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأكد المركز الوطني للأرصاد - في بيان له - أن الهزة الأرضية غير محسوسة في الدولة وليس لها أي تأثير.