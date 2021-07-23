سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، صباح اليوم، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 08:38، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وأكد المركز الوطني للأرصاد - في بيان له - أن الهزة الأرضية غير محسوسة في الدولة وليس لها أي تأثير. 