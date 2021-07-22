33 ألف مستفيد من أضاحي «خيرية الشارقة»

الشارقة (وام)

ذكرت جمعية الشارقة الخيرية، أن أعداد المستفيدين من حملة لحوم الأضاحي التي تم توزيعها على مستحقيها بمقرها الرئيس، وسائر إداراتها الفرعية الأخرى بالمناطق التابعة لها في الوسطى والشرقية بلغ 33 ألف مستفيد، حيث أوكل المتبرعون الجمعية عنهم بتنفيذ 3300 أضحية داخل الدولة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية نجاح الحملة في بلوغ المستهدفات التي تم تحديدها مسبقاً، وهي مؤشرات تعكس حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية لدى متبرعيها. وأشار إلى أن التنسيق والترتيب المبكر من قبل اللجنة العليا للحملة ساهم في نجاح الحملة.