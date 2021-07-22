إقبال واسع على مسابقات «مهرجان ليوا»

ليوا، الظفرة (الاتحاد)

يجري اليوم تسلم مشاركات «الخلاص» و«الفرض» لمنطقة العين والأشواط المفتوحة في مهرجان ليوا للرطب بدورته السابعة عشرة الذي يواصل مسابقاته لليوم الخامس، حيث انطلقت صباح أمس مزاينات رطب بومعان ورطب الخنيزي، بالإضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة، فيما تستمر مسابقات المهرجان لغاية 25 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

شهد مهرجان ليوا للرطب مشاركات واسعة في مزاينة رطب الخنيزي (التي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، ومزاينة رطب بومعان (التي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، ومسابقة أجمل مخرافة رطب (التي خصص لها 10 جوائز بقيمة 54 ألفاً و500 درهم).

وكانت اللجنة المنظمة حددت شروط المشاركة في مزاينات الرطب، حيث يجب أن يكون الإنتاج محلياً ومن موسم 2021، أن يكون في مرحلة النضج المناسبة، وألا تزيد نسبة إرطابه عن 50%.، ألا تتضمّن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعيّن، ألا يقل وزن الرطب المشارك عن 10 كلج في الأصناف الفردية ويقدم في مخرافتين، خلو الرطب من الإصابات الحشرية، ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلّفاتها، أن يكون الرطب خالياً من العيوب الظاهرة، ألا يحمل الرطب رائحة أو طعماً غير طبيعيَين، أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، أن يكون حجم الرطب مناسباً، ألا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، أن يكون خالٍ من بقايا المبيدات والأسمدة الكيميائية، حيث سيتم فحص الإنتاج الفائز مخبرياً.

أما شروط أجمل مخرافة فتتطلب: أن يكون نموذج المخرافة مبتكراً وجديداً وغير مشارك به في المواسم السابقة، جيدة التهوية، أن يكون النموذج يحمل فكرة جديدة واضحة وتربط عراقة الماضي بجمال الحاضر، أن تكون المخرافة سف خوص (صنع يدوي)، وأن تكون الخامات المستخدمة في تزين السلة وتشكيلها 80/ 100 منها صنع يدوي، سهولة نقلها وتحريكها، أن يكون الشكل العام للمخرافة متناسقاً بين ألوانها ومكوناتها، أن يكون وزن الرطب 5 كيلوجرامات، أن يكون نوع الرطب من الفاخر، أن ترفق المخرافة ببطاقة توضح المواد الخام المستخدمة وطرق الصنع ومسمياتها ونوع الرطب.

الاحتفاء بالتراث

أكد مشاركون ومشاركات في مسابقة أجمل مخرافة أن مهرجان ليوا للرطب يحتفي بالنخلة وبتراث الإمارات، مشيرين إلى أنه يجسد الدور الكبير الذي تقوم به القيادة الرشيدة في دعم الزراعة والمزارعين، والمحافظة على المورث والعادات والتقاليد وصونها.

وأكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الحدث السنوي، وخصوصاً في مسابقة أجمل مخرافة، وتقديم أجمل التصاميم التي تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، إذ إن المشاركة في المسابقة ليس الهدف الرئيس منها الفوز بالجائزة بقدر ما هو تعليم لأبنائنا أحد أهم المهن التي ما زالت حاضرة إلى يومنا هذا وهي «صناعة الخوص» التي تعتمد على سعف النخيل، ويتم خلالها إنتاج العديد من المصنوعات اليدوية منها المخرافة (السلة)، والسرود، والحقائب، وغيرها من احتياجات الحياة اليومية.

تسلم المشاركات

تبدأ صباح اليوم الجمعة استقبال مشاركات المتسابقين في مزاينات رطب الخلاص والفرض (الأشواط المفتوحة)، ورطب الخلاص والفرض المخصصتين لمزارع منطقة العين، وذلك من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً، في موقع المهرجان بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

وخصصت اللجنة المنظمة 80 جائزة نقدية موزعة على الأشواط الأربعة، منها 25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص (الشوط المفتوح)، و25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض (الشوط المفتوح)، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين.

وتبدأ لجان التحكيم مهامها بعد إتمام عمليات التسلم، وتستمر لنهاية اليوم التالي، حيث سيتم الإعلان عن نتائج مسابقات مزاينات الخلاص والفرض مساء يوم السبت، حيث يتم تقييم مشاركات وفق مواصفات ومعايير دقيقة، ويتم فحص الإنتاج الفائز مخبرياً.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب قد أعلنت عن تعديل شروط المشاركة في «مسابقة المزرعة النموذجية» لتشمل المزارع من مساحة 15 ألف متر (15 دونماً)، وذلك تقديراً لاهتمام المزارعين بمزارعهم وتشجيعهم على تطويرها ولفتح باب المنافسة أمام أكبر عدد من المشاركين.

وتضم مسابقة المزرعة النموذجية ثلاث فئات هي: (المحاضر الشرقية، المحاضر الغربية، مدن الظفرة)، وتقدم 15 جائزة (بواقع 5 جوائز لكل فئة) بقيمة إجمالية تبلغ مليونين ومائتين وخمسين ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على جائزة نقدية قيمتها 300 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 120 ألف درهم، والرابع 90 ألف درهم، والخامس 60 ألف درهم، حيث سيتم إعلان نتائجها آخر يوم بالمهرجان بتاريخ 25 يوليو الجاري.