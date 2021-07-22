اصطدام بسيط لطائرتين في مطار دبي دون إصابات بشرية

وقع، صباح اليوم الخميس، حادث اصطدام بسيط لطائرتين إحداهما تابعة لشركة «فلاي دبي»، والأخرى لشركة «طيران الخليج» على ممر بمطار دبي الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة في ذيل إحدى الطائرتين، وجناح الأخرى دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتوجه فريق من الهيئة العامة للطيران المدني إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق اللازم.