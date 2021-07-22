4138 مخالفة عدم إعطاء أولوية للمشاة في أبوظبي خلال 6 أشهر

سجلت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي 4138 مخالفة عدم إعطاء أولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة تكثيف الجهود مع الشركاء لتعزيز العبور الآمن للمشاة.

ودعت المديرية السائقين ضمن حملة "درب السلامة" إلى الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة للعبور وفي المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ومنحهم الأفضلية في العبور. وحثت المشاة على ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق، مشيرة إلى أن مخالفة عدم إعطاء أولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور غرامة مالية بقيمة 500 درهم و6 نقاط مرورية.