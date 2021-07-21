شرطة دبي تنظم الملتقى الثاني لتأمين «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والشركاء المحليين وعلى المستوى الوطني، الملتقى الثاني لتأمين حدث إكسبو 2020 لضباط الارتباط في الدولة، وذلك في قاعة المركز التجاري في موقع إكسبو الدولي، بهدف عرض خطط التأمين والسيناريوهات وجاهزية الفرق واللجان لحدث إكسبو 2020، بحضور عدد من كبار ضباط شرطة دبي وممثل من منظمة الشرطة الخليجية، ووزارة الداخلية، و36 ضابط ارتباط من مختلف الدول. وافتتح الملتقى اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على تطوير منظومتها الأمنية بشكل مستمر بهدف تأمين معرض إكسبو على أكمل وجه وبحرفية عالية وفق تقنيات حديثة ومتطورة، موضحاً أن الجهات المختلفة على المستويين المحلي والاتحادي على أتم الاستعداد لتأمين حدث إكسبو وخطط الجاهزية بنسبة 100%. كما أوضح الزفين أن الجهات المختلفة على المستويين المحلي والاتحادي بذلت جهوداً مضاعفة وبوتيرة متسارعة، ورفعت مستوى الأداء والتميز في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للأنظمة والتقنيات الحديثة والربط بين البرامج الأمنية تحقيقاً لتطلعات القيادة العليا في إخراج الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة دبي العالمية. واستعرض العميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس لجنة الحوكمة لتأمين حدث إكسبو 2020، الهيكل التنظيمي للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020.

كما استعرضت مختلف الجهات المشاركة خطتها الأمنية وآلية التنسيق والربط الجنائي وآلية إدارة الوفود واستقبالهم، وغيرها.

وقال العقيد طارق هلال السويدي، رئيس لجنة الارتباط الدولي لحدث إكسبو، إن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات الشرطية العالمية في استضافة الحدث العالمي الذي يعد ذا أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية، ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، موضحاً قدرة دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية.

وأضاف أن الجهات المختلفة عملت على تسخير كافة الإمكانيات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة إكسبو 2020، مشيراً إلى أن هذا الحدث العالمي الذي وضعته القيادة العامة لشرطة دبي في سلم أولوياتها، سخرت له كل إمكانياتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كافة المؤسسات الأمنية في الدولة، بهدف تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع الزوار والمنظمين والوفود المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح.