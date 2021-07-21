تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وفرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ممطرة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42 والثاني عند الساعة 23:18 والجزر الأول عند الساعة 16:43 والثاني عند الساعة 06:48.

ولفت المركز إلى أن بحر عمان سيكون متوسطاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والثاني عند الساعة 19:38 والجزر الأول عند الساعة 14:26 والثاني عند الساعة 02:37.