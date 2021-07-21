«ليوا للرطب» يعدل شروط «المزرعة الأنموذجية»

الظفرة (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن تعديل شروط المشاركة في مسابقة المزرعة الأنموذجية ضمن مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، لتشمل المزارع من مساحة 15 ألف متر (15 دونماً)، وذلك تقديراً لاهتمام المزارعين بمزارعهم وتشجيعهم على تطويرها ولفتح باب المنافسة أمام أكبر عدد من المشاركين.

عبيد خلفان المزروعي

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة المشاريع والتخطيط باللجنة، إن تعديل الشروط الجديدة شمل مساحة المزرعة المراد المشاركة بها في مسابقة المزرعة الأنموذجية، حيث تم تخفيضها لتصبح 15 ألف متر (15 دونماً) عوضاً عن ما كان سابقاً 22 ألف و500 متر (22.5 دونم)، حيث إن هناك اهتماماً واسعاً من قبل أصحاب المزارع بمزارعهم، وإن كثيراً منها يرتقي لمستوى المنافسة في المسابقة، وعليه رأت اللجنة المنظمة ولجان التحكيم فتح المجال أمام أكبر عدد من أصحاب المزارع بالمشاركة.

من مزارع النخيل في ليوا

وأوضح المزروعي أن مسابقة المزرعة الأنموذجية تأتي دعماً لأصحاب المزارع في محاضر ليوا الشرقية والغربية ومدن الظفرة، وتشجيعهم على الاهتمام بها، إلى جانب نشر ثقافة نظافة المزرعة وترشيد استهلاك المياه، وغيرها من المعايير التي تسهم في تطوير قطاع الزراعة بمنطقة الظفرة.

وأضاف المزروعي أن شروط المشاركة تتضمن أن تشتمل المزرعة على النخيل وغيرها من الأشجار بالقدر الذي يتماشى مع مساحة الأرض، مضيفاً أن هناك عدداً من معايير التقييم للمسابقة ومنها: النظافة العامة للمزرعة، استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، الالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، أن تكون المزرعة محدَّدة بسُور وبوابة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى مثل: توفير سكن ملائم للعمال، توفير أماكن تخزين للمنتجات الزراعية، توفير أماكن تخزين للمدخلات الزراعية (مثل المبيدات والأسمدة وخلافه)، وتوفير أماكن لمُخلَّفات المزرعة.

ويستأنف مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، مسابقاته بعد توقفه لثلاثة أيام بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ويبدأ استقبال مشاركات المتسابقين يوم غدٍ الخميس 22 يوليو الجاري من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً، وذلك في موقع المهرجان بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، فيما تستمر المسابقات لغاية 25 يوليو الجاري.